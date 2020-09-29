"التأمينات": تمديد الدعم للعاملين السعوديين بالسياحة حتى هذا التاريخ.. هنا التفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموافقة على تمديد الدعم للعاملين بقطاع السياحة ضمن الأنشطة المتضررة والمستمر تضررها من جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2021 ميلادي.

وذكرت المؤسسة أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.



وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي ما زالت متضررة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.



وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.

وبينت أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.