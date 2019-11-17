عبدالله بن فهد: استضافة المملكة لكأس العالم لقفز الحواجز نتاج دعم الحكومة

أعرب الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عن اعتزازه وفخره باختيار الاتحاد الدولي للفروسية المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية على جميع الأصعدة.



وقال: إن استضافة المملكة لهذا المحفل الدولي تأتي لما يحظى به القطاع الرياضي بصفة عامة والفروسية بشكل خاص من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- إلى جانب متابعة واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل، وحرص سموه على منافسة المملكة لاستضافة أبرز الأنشطة الرياضية.



وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن العمل لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ سيبدأ من الآن للوصول إلى أفضل التجهيزات وتحقيق النجاح الكامل للبطولة بما يملكه أبناء المملكة من خبرات متراكمة لاستضافة الفعاليات الدولية.