"الموارد البشرية" بعسير تدعو الجمعيات واللجان الأهلية لدعم مساندة الأُسر الضمانية

"الشهراني": نهدف إلى وصول الدعم للفئات الأكثر حاجة عبر قنوات جديدة

دعا هادي بنعايض الشهراني، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة الجمعيات واللجان الأهلية إلى دعم ومساندة الأسر الضمانية في التحديث على موقع الوزارة.

وتفصيلاً، أوضح "الشهراني" أن هذه الخطوة من الوزارة تأتي لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعم المستفيدين، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة، وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجَّهة لهم دون الحاجة لزيارة الفروع. مضيفًا بأن هذا التحديث يتيح للمستفيدين الحصول على بعض الخدمات التي تهدف للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

وأضاف بأن الدعم من الجمعيات واللجان الأهلية بالمنطقة يأتي من باب المساعدة للأسر الضمانية، خاصة مَن يعيشون في أماكن نائية وبعيدة، وذات تضاريس وعرة.