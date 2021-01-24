"المسند": درجة الحرارة تبدأ ارتفاعاً تدريجياً حتى الخميس القادم

قال: استقرار جوي عام.. ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: "تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي حتى الخميس القادم، ثم تعاود الهبوط كرة أخرى يوم الجمعة في الشمال وشمال الوسطى، ويوم السبت في جنوب الوسطى والشرقية".


وأضاف: "اليوم استقرار جوي عام قد يمتد لبضعة أيام و لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة القادمة".

حالة الطقس الأرصاد

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24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 02:13 PM

قال: استقرار جوي عام.. ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية

"المسند": درجة الحرارة تبدأ ارتفاعاً تدريجياً حتى الخميس القادم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: "تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي حتى الخميس القادم، ثم تعاود الهبوط كرة أخرى يوم الجمعة في الشمال وشمال الوسطى، ويوم السبت في جنوب الوسطى والشرقية".


وأضاف: "اليوم استقرار جوي عام قد يمتد لبضعة أيام و لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة القادمة".

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