" الهوساوي" يحصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حصل نسيم الهوساوي المرشد الطلابي بتعليم مكة المكرمة على درجة الدكتوراه في التربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من قسم أصول التربية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبدالعزيز المحيميد مشرفاً ومقرراً والأستاذ الدكتور حسين الجابري مناقشاً خارجياً والدكتور خليل الحدري مناقشاً داخلياً.