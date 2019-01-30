بحضور المحافظ.. "شرطة العرضيات" تكرِّم منسوبيها المتقاعدين

تقديرًا لما قدَّموه من أعمال جليلة خلال مسيرتهم في العمل الأمني

أقام منسوبو شرطة ‏محافظة العرضيات ضباطًا وأفرادًا مساء أمس الثلاثاء حفلاً لتكريم منسوبيها المتقاعدين، وذلك بقيادة مديرها الرائد محمد علي الشمراني، وبحضور محافظ العرضيات.

وألقى مدير شرطة العرضيات كلمة بهذه المناسبة، عبَّر فيها عن شكره لزملائه المتقاعدين على كل ما قدموه من أعمال جليلة خلال مسيرتهم في العمل الأمني، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة.

كما ألقى محافظ العرضيات كلمة بهذه المناسبة، قدم فيها شكره للمتقاعدين على ما بذلوه.



وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع والهدايا التذكارية للمتقاعدين.