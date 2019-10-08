شاهد.. "شرطة الطائف" تطيح بـ 125 مخالفاً في مواقع مختلفة

ضبط مجموعة من المخالفين للآداب العامة والظواهر السلبية

ألقى رجال الأمن بشرطة الطائف القبض على 125 شخصاً من العمالة المخالفة لنظامَي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة، كما ضبط الكثير من الحالات الأخرى التي تستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لها.



وتبين التفاصيل أن القوة المشاركة في المهمة استهدفت عدة مجموعات، وطوّقت الكثير من المواقع التي استخدم بعضها كمقر لتخزين مواد السكراب بطريقة غير نظامية، واستُخدم بعضها الآخر لإيواء للمخالفين الذين أُلقي القبض عليهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



وأسفرت الجهود المبذولة المتواصلة لشرطة الطائف عن ضبط مجموعة من المخالفين للآداب العامة، وأصحاب الظواهر السلبية، والمتجولين بدون إثبات للهوية وغيرها من الحالات الأخرى.



وتتمتع تلك الحملات الأمنية بالجاهزية الميدانية العالية، وسط إصرار وعزم من رجال الأمن في تتبع المخالفين، والعمل على ملاحقتهم في كل مكان وزمان.