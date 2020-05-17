مكة.. مركز حي الشرائع يواصل جهوده في تقديم السلال الغذائية

قدم أكثر من 30 ألف وجبة ساخنة في 20 يومًا من شهر رمضان

تلقى مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة دعمًا من المواد الغذائية من رجل الأعمال هاني الغماس والمكونة من كميات من أكياس البطاطس والبصل والدقيق والتمر والماء وبلغت المواد المقدمة أكثر من 4000 كيلوجرام، حيث قام الشباب المتطوعون بالمركز بتوزيعها على الأسر المحتاجة المسجلة ضمن قوائم المركز.

إلى ذلك بلغ عدد الوجبات الساخنة "إفطار صائم" الموزعة عن طريق مركز حي الشرائع ضمن مشروع "برا بمكة" تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة أكثر من "ثلاثين ألف" وجبة ساخنة حتى نهاية يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ.

فيما تجاوز عدد السلال الغذائية الموزعة منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وحتى نهاية اليوم العشرين منه 4000 سلة غذائية، وتلقى المركز مجموعة من السلال الغذائية المجمعة والمفرقة من فاعلي الخير المعتمدين من قِبل الجمعية، إلى جانب قيام المركز بزيارة تفقدية لتلمس حاجات الأسر المتعففة في حي شرائع المجاهدين.

ومن جانب آخر، أكد نائب رئيس المركز محمد برناوي أن المركز يحظى بدعم أمين عام جمعية مراكز الأحياء الدكتور يحيى بن محمد زمزمي، مثمنًا متابعة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الثقفي وأعضاء المجلس جميعًا لأعمال المركز منذ انطلاقه وبشكل يومي.

وأشاد "برناوي" بالجهود المبذولة في المركز بقيادة عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي صالح بن راشد الزهراني وسكرتير المركز محمد بن صالح العبيدي.