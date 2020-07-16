البنك "الأهلي التجاري" عضوًا عامًّا بشركة مركز مقاصة الأوراق المالية

تماشيًا مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030

تماشيًا مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضِمن رؤية المملكة 2030، أعلن البنك الأهلي التجاري عن انضمامه لعضوية شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" كعضو مقاصة عام؛ للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية.

ويأتي تأسيس "مقاصة" كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية وزيادة الكفاءة التشغيلية للسوق المالية والحد من مخاطر السوق وتعزيز الشفافية، كما يساهم نجاح البنك الأهلي التجاري في الانضمام لعضوية مركز مقاصة الأوراق المالية الذي لعب دورًا رئيسيًّا في تقديم خدمة المقاصة العامة الجديدة.