صحة الطائف تكُرم "جواهر الحارثي" بعد تطوعها بـ 2216 ساعة عمل

حصلت على دورات وعملت بمركز اللقاح الرئيس لتخدم المواطنين والمقيمين

اعتبر مركز الإبداع في صحة الطائف المتطوعة "جواهر بنت سعيد الحارثي" من المبدعين، بعد أن حققت ساعات بأرقام قياسية وصلت إلى 2216 ساعة عمل تطوعية أثناء جائحة "كورونا" وخلال أقل من عام.

استضافت الصحة "الحارثي" على مسرح الإبداع لتحكي قصتها مع التطوع، حيث أشارت إلى أن هذا المجال الإنساني بابٌ جميل لخدمة الآخرين، وأكدت أنها قررت الالتحاق بالتطوع بعد أن سجلت في المنصة الإلكترونية، وحصلت على الدورات المطلوبة، ثم توجهت للعمل في مركز اللقاح الرئيس، لتخدم المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أنها تشعر بكل السعادة لتسخير وقتها لخدمة الآخرين من خلال تقديم الخدمات المساندة لدعم أعمال القطاع الصحي.

وحثت الجميع على الاستفادة من الفرص التطوعية التي تعلن عنها الصحة بشكلٍ مستمر؛ كون العمل في هذا المجال من أهم المجالات.

إلى ذلك، قام الدكتور فؤاد الثبيتي مساعد مدير الشؤون الصحية للطب العلاجي بتسليم"جواهر الحارثي" شهادة تقدير بهذه المناسبة، تقديرًا لجهودها التي كانت محل الفخر والاعتزاز.

من جانب آخر، أثنى مدير إدارة التطوع بصحة الطائف الصيدلي عبدالرحيم بن أحمد المالكي على تميز المتطوعة "جواهر الحارثي"، لافتًا إلى أن عملها في مركز اللقاح كان مميزًا واحترافيًا، واستطاعت أن تتصدر المتطوعين في عدد الساعات التي نفذتها لخدمة الآخرين.