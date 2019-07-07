الحبشان لـ"سبق": طلب الأعضاء الذهبيين تمديد الانتخابات يتنافى مع مبدأ العدالة

أكد أن انتخابات النصر في غياب الحوكمة

أسدل الخميس الستار عن باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر وذلك بعد تمديد انتخابات لمدة خمسة أيام بناء على طلب من الأعضاء الذهبيين للنادي على الرغم من تقدم مرشحين في الفترة الثالثة.

فهذه تعد سابقة في تاريخ انتخابات الأندية فهي المرة الأولى التي يتم فيها طلب تمديدها من قِبل الأعضاء الذهبيين للنادي بعد أن منحتهم اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة أخيرًا الحق في ذلك، وهو ما خلق أكثر من إشارة استفهام حول هذا التصرف لدى الشارع الرياضي.

وللحديث حول طلب الأعضاء الذهبيين لنادي النصر تمديد فترة الترشح الرابعة قال الدكتور خالد الحبشان لـ"سبق": أتحدث اليوم في موضوع في منتهى الأهمية لأمر متعلق بالحوكمة ورؤية المملكة 2030، حيث صدرت منذ فترة قصيرة تعديلات في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بالمملكة التي أراها خطوة كبيرة في بداية طريق طويل يخص تطبيق الحوكمة في الأندية الرياضية بالمملكة.

وتابع لكننا اليوم لسنا في مجال للحديث عن اللائحة ما لها وما عليها ولكننا أمام حالة نادي النصر السعودي والتي أتحدث عنها بمنتهى الحيادية بعيدًا عن الأهواء ففيما يخص الأعضاء الذهبيين والتي أعطتهم اللائحة مميزات كبيرة نظرًا لدورهم الكبير بالأندية والدعم الذي يقدمونه وهو أمر غير مخفٍ على العامة ولكن أين حق باقي الأعضاء ممن يشكلون السواد الأعظم والغالبية العظمى والتي أغفلت اللائحة دورهم في تقرير مصيرهم أو لم تقر على وجود ممثل لهم يتحدث بلسانهم ويدافع عنهم وهنا نتحدث عن مبدأين مهمين من مبادئ الحوكمة هما العدالة والمساواة.

وأضاف لنا في نادي النصر المثل فقد أعطت الهيئة الحق للأعضاء الذهبيين وحدهم تقييم المتقدمين بعد ميعاد غلق باب التقدم للترشيح في تقييم واختيار المترشحين وهنا أغفلت أيضًا مبادئ الحوكمة في المساواة وسمحت لتعارض المصالح في وضع سلطة مطلقة لأعضاء يختارون من يحقق لهم مصالحهم دون الأغلبية من الأعضاء والتي يجب أن يكون لها ممثل أننا هنا لسنا نتهم أحدًا معاذ الله ولكن نوضح أن ما حدث يتنافى مع مبادئ الحوكمة والتي تنص على العدالة والمساواة وتجنب حالات تعارض المصالح.

وأوضح أنني أتحدث هنا بصفتي متخصصًا بالحوكمة وبالاستناد إلى لائحة الحوكمة في الشركات والتي نصت على تنوع أعضاء مجلس الإدارة ما بين تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل لضمان أفضل أداء للمجلس يجب أيضًا التنوع في أعضاء مجلس الإدارة ما بين أعضاء ذهبيين وعاديين ومراعاة التنوع في الخبرات بين الاعضاء.

ويُذكر أن اللائحة قد وضعت اللبنة الأولى في جدار الحوكمة وذلك بفصلها الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة، وهذه النقطة بالذات أهم مبدأ في الحوكمة وذلك لكي يتحقق مبدأ مساءلة أي عضو من أعضاء النادي دون تمييز بين عضو عادي أو عضو ذهبي لهم الحق في مساءلة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مجلس الإدارة لها الحق في مساءلة الإدارة التنفيذية عن تنفيذها للمهام التي توكل لها.

وأكد الحبشان أرى أنه كان يجب على الهيئة عدم مد فترة الترشح في انتخابات نادي النصر وذلك لتحقيق المساواة بين باقي المتقدمين وأيضًا لزيادة مساحة مشاركة الغالبية العظمى من الأعضاء العاديين مع تقليل صلاحيات الأعضاء الذهبيين وذلك لتجنب تعارض المصالح.