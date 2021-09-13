المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم "التعاون الإسلامي" لمواجهة #كورونا

العثيمين: فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة

أعلن الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ تبرع المملكة بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة #كورونا.

وقال أمين #التعاون_الإسلامي: #المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار #كورونا، التبرعات ستحوّل لمركز الملك سلمان للإغاثة؛ معلناً فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة.

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13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 12:31 PM

العثيمين: فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة

المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم "التعاون الإسلامي" لمواجهة #كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ تبرع المملكة بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة #كورونا.

وقال أمين #التعاون_الإسلامي: #المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار #كورونا، التبرعات ستحوّل لمركز الملك سلمان للإغاثة؛ معلناً فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة.

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