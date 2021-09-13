المملكة تعلن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم "التعاون الإسلامي" لمواجهة #كورونا

أعلن الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ تبرع المملكة بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة #كورونا.
وقال أمين #التعاون_الإسلامي: #المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار #كورونا، التبرعات ستحوّل لمركز الملك سلمان للإغاثة؛ معلناً فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة.
العثيمين: فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة
أعلن الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ تبرع المملكة بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة #كورونا.
وقال أمين #التعاون_الإسلامي: #المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار #كورونا، التبرعات ستحوّل لمركز الملك سلمان للإغاثة؛ معلناً فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة.