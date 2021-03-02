الهلال يكشف عن حجم إصابة "كويلار".. والمنشطات تفحص عددًا من لاعبي الفريق

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "جوستافو كويلار"، اليوم، تعرضه لتمدد بسيط في الرباط الجانبي.



ميدانيًّا: واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الرائد" يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات تكنيكية وفنية متنوعة، فرض خلالها المدير الفني "روجيرو ميكالي" تطبيقات تكتيكية، تلاها مناورة فنية على جزء من الملعب.



وتواجدت لجنة الرقابة على المنشطات اليوم في تدريبات الفريق؛ حيث أجرت فحوصات على عدد من لاعبي الفريق.