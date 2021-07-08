إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

تواجه إيطاليا الأحد المقبل في "ويمبلي"

أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الدنماركي، بعد أن بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 مساء أمس الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد شوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي في "ويمبلي" أيضًا المباراة النهائية مساء الأحد، أمام المنتخب الإيطالي.

بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا

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08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 01:02 AM

تواجه إيطاليا الأحد المقبل في "ويمبلي"

إنجلترا تنهي مغامرة الدنمارك .. وتبلغ نهائي يورو 2020

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الدنماركي، بعد أن بلغ المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 مساء أمس الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد شوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30.

وسيلعب المنتخب الإنجليزي في "ويمبلي" أيضًا المباراة النهائية مساء الأحد، أمام المنتخب الإيطالي.

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