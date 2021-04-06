"التميمي" يكرّم متميزي تجربة العملاء بمنشآت تجمع الرياض الأول

حققوا أعلى أداء وسرعة تجاوب لحل الملاحظات وتحسين تجربة المريض

كرّم الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، اليوم، متميزي تجربة العملاء في منشآت التجمع الأول.

وأوضح المدير التنفيذي لتجربة العملاء زيد بن عبدالعزيز الرافعي أن التكريم كان للإدارات والأقسام في منشآت التجمع الأول التي حققت أعلى أداء وسرعة تجاوب لحل الملاحظات وتحسين تجربة المريض.

وشمل التكريم أفضل قسم تطوع بالإضافة إلى المتطوعين المتميزين، كما تم تكريم المشرفين على المبادرات التطوعية؛ وذلك بهدف الإسهام في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكد "الرافعي" أن هذه المبادرات تسعى إلى تعزيز أداء تجربة العملاء وقياس نسبة الرضا والعمل على تطويرها، حيث تعد تجربة العملاء من أهم أولويات خطة التجمع الأول الاستراتيجية في تحول النظام الصحي لتحقيق رؤية 2030.

يُذكر أن الجهات التي حصلت على جوائز الإدارة التنفيذية لتجربة العملاء من مدينة الملك سعود الطبية؛ قسم القلب وقسم الأشعة، ومركز الملك فهد الخيري للكلى، وقسم العناية المركزة وقسم العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال بالإضافة إلى إدارة التواصل الداخلي، وحصل مستشفى الإيمان العام على جائزة أفضل قسم السكري وأفضل قسم رعاية منزلية.

كما حصل مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل على جائزة أفضل قسم للطوارئ والإسعاف وعلى جائزة أفضل قسم تطوع وكذلك أفضل قسم تنويم، وحصل مستشفى النقاهة على جائزة أفضل مبادرة تطوعية، فيما حصلت الإدارة التنفيذية للتميز في صحة المجتمع على جائزة أفضل إدارة الموارد البشرية، وعلى جائزة أفضل سرعة تجاوب في نطاق طويق، ونطاق عتيقة، ومركز صحي الدار البيضاء ٢".