الصين تسجّل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 200 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين بلغ 101277، ولم تسجل أيّ وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443 08:26 AM

خلال الساعات الـ 24 الماضية

الصين تسجّل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 200 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين بلغ 101277، ولم تسجل أيّ وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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