الصين تسجّل 200 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات

سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 200 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين بلغ 101277، ولم تسجل أيّ وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجّلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 200 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين بلغ 101277، ولم تسجل أيّ وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.