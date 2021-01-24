المسجد الحرام يستقبل أكثر من 7 ملايين معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا

خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته، إن أكثر من 7 ملايين و400 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.934.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.480.000) مُصلٍّ.

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24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 07:48 PM

خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة

المسجد الحرام يستقبل أكثر من 7 ملايين معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته، إن أكثر من 7 ملايين و400 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 10 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.934.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.480.000) مُصلٍّ.

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