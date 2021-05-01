سقوط حر للسياحة التركية.. عند هذا الحد تراجعت الإيرادات!

هبوط تكشفه بيانات معهد الإحصاء عن الربع الأول من العام

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الجمعة، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت بنسبة 40.2 % في الربع الأول من العام الحالي.

ووفقاً للبيانات، فقد هبطت إيرادات السياحة خلال تلك الفترة إلى مستوى 2.45 مليار دولار.

وفي 2020 هبطت إيرادات السياحة في تركيا بنسبة 65 % إلى 12.059 مليار دولار.





ووفق جريدة "زمان" يأتي الهبوط في ظل قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.