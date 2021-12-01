الذاير" تحقق رقمًا قياسيًا واللقب التاسع بمهرجان الإبل

انتزعت المركز الأول لستة مواسم متتالية

حققت الفردية "الذاير" رقمًا قياسيًا بخطفها اللقب التاسع في مسابقات الإبل.

وتصدرت فردية المجاهيم "الذاير" التي تعود ملكيتها لحمد بن عوضة المري، منصات التتويج بانتزاعها المركز الأول لستة مواسم متتالية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، كما توجت بالمركز الأول بعددٍ من مسابقات الإبل في دولة الإمارات والكويت.

واستعرضت "الذاير" اليوم الأربعاء، أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور في المدرجات في أول انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة قبل أن تعلن إدارة المهرجان بتتويجها بالمركز الأول.