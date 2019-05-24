شاب تركي يقتل نفسه حرقًا بسبب سياسة أردوغان الاقتصادية الهزيلة

زوجته: سأدعو عليه ورفاقه حتى آخر نفس

أقدم مواطن تركي في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، يدعى أيوب دال، على حرق نفسه؛ اعتراضًا على البطالة، وسوء الأحوال الاقتصادية التي يمرّ بها بسبب سياسة رئيس تركيا أردوغان الهزيلة.

وفي التفاصيل: نشرت زوجة أيوب دال الذي أقدم على حرق نفسه بسبب أوضاعه الاقتصادية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيه عن غضبها من الدولة والسياسيين، وأكدت أنها لن تسامح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، ورئيس بلدة شاهين باي محمد طاهماز أوغلو، قائلة: "سأدعو عليهم حتى آخر نفس".

ووفقاً لجريدة الزمان التركية: شهدت بلدة شاهين باي التابعة لمدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا، حرق مواطن تركي يدعى "أيوب دال" نفسه باستخدام البنزين، بعدما رُفض في طلب العمل الذي تقدَّم به، نقل على إثر الواقعة إلى المستشفى، ولقي حتفه قبل يومين.

وقالت زوجته في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا زوجة أيوب دال، كان زوجي في ريعان شبابه، كان في سن 32 عامًا. لن أترك حقي من هذه الدولة؛ لقد مات زوجي بسبب هذه الدولة".

وأوضحت الزوجة أن زوجها كان عاطلاً عن العمل منذ 6 سنوات، قائلة: "لقد عمل في الإنشاءات، وكسب رزقه بعرق جبينه، ولم يطلب من أحد خبزًا. طلب عمل، هذا كل ما فعله. إن زوجي مات بسبب هذه الدولة. لا أسامح أي أحد، سأدعو عليهم جميعًا حتى آخر نفس".