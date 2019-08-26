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قدمت لها الخدمة على أكمل وجه.. وتحلّت بالصبر في التعامل

"صحة جدة" تكرّم موظفة تعرضت للإساءة من قبل مراجعة

كرّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، أخصائية المختبر بمركز صحي الماجد نوال بنت صالح اليامي؛ تقديرًا لتميزها بالعمل وحسن تعاملها مع المرضى.



وكانت "نوال" قد تعرضت أثناء عملها المعتاد لتطاول إحدى المراجعات عليها وسوء المعاملة أمام المراجعين والموظفين، لكنها تحلت بالصبر وحسن المعاملة، وقدّمت لها الخدمة على أكمل وجه.



وفوجئت أخصائية المختبر في اليوم التالي بقيام المراجعة التي أساءت لها في المركز بتقديم اعتذار أمام الجميع والاعتراف بالخطأ، وأثنت على حسن تعاملها.



وثمن مدير صحة جدة موقف الموظفة وحرصها على تقديم الخدمة للجميع دون استثناء، من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية والتفاني في أداء الواجب.