"أمانة العاصمة المقدسة" تسحب مشروعين متعثرين بالدائري الرابع

المقاولان تأخرا عن المدة الزمنية المقررة

سحبت أمانة العاصمة المقدسة مشروعين لتعثر المقاولين المنفذين في استكمالهما بالطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة.

أوضح ذلك المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، مشيراً إلى أنه تمت إجراءات سحب المشروعين لتعثر المقاولين في استكمالهما وتأخرهما عن المدة الزمنية المقررة.


وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لاستمرار المشاريع التنموية والتطويرية بدون تأخير أو تأجيل لما يخدم ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وعدم تأخر المشاريع المرتبطة بذلك.

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30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 11:31 PM

المقاولان تأخرا عن المدة الزمنية المقررة

"أمانة العاصمة المقدسة" تسحب مشروعين متعثرين بالدائري الرابع

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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سحبت أمانة العاصمة المقدسة مشروعين لتعثر المقاولين المنفذين في استكمالهما بالطريق الدائري الرابع في مكة المكرمة.

أوضح ذلك المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، مشيراً إلى أنه تمت إجراءات سحب المشروعين لتعثر المقاولين في استكمالهما وتأخرهما عن المدة الزمنية المقررة.


وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لاستمرار المشاريع التنموية والتطويرية بدون تأخير أو تأجيل لما يخدم ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وعدم تأخر المشاريع المرتبطة بذلك.

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