طقس بداية الأسبوع.. الحصيني: رياح وأمطار بهذه المناطق

قال: اليوم وليلة غد تكون من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين، "بإذن الله"، رياحاً متوسطة على نجران والشمالية حتى حائل وجنوب الرياض والشرقية وأجزاءٍ من اليمن وعمان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وشمال غرب المدينة واليمن.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:45 AM

قال: اليوم وليلة غد تكون من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

طقس بداية الأسبوع.. الحصيني: رياح وأمطار بهذه المناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين، "بإذن الله"، رياحاً متوسطة على نجران والشمالية حتى حائل وجنوب الرياض والشرقية وأجزاءٍ من اليمن وعمان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وشمال غرب المدينة واليمن.

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