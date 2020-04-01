المحافظ أول المتبرعين.. مستشفى المخواة ينفذ حملة للتبرع بالدم

"الغامدي": تطبيق الاحترازات الوقائية لكورونا بدعم مركز "الحسام"

دشن محافظ المخواة نايف الهزاني، حملة التبرع بالدم التي أطلقها مستشفى المخواة العام تحت شعار "دمك حياة لغيرك".

وتأتي الحملة كإحدى ثمار مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية، الذي أنشأه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وكان المحافظ أول المتبرعين بالدم في الحملة، موكدًا أنه سعيد بتواجده بالمستشفى والتبرع بالدم في انطلاق حملة التبرع تحت مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى المخواة العام، سالم عبدالله آل عياش الغامدي: إن الحملة تأتي من ثمار مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية، الذي يحظى بمتابعة واهتمام من سمو أمير المنطقة "حفظه الله"، ومواكبة خطط وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا؛ لضمان توفير الكميات اللازمة من الدم؛ حيث إن قسم المختبر يستقبل المتبرعين وفق جدولة وحصول المتبرع على موعد مسبق وفق تنظيم وآلية مكافحة العدوى، والتأكد من أن المتبرع سليم من الأمراض المعدية.

أكد المدير التنفيذي لمستشفى المخواة أن قسم المختبر بالمستشفى يطبّق معايير الجودة قبل وبعد تنفيذ الحملة للحد من هذا الوباء؛ من خلال تطبيق استراتيجيات التباعد الجسدي أثناء التبرع، تباعد مقاعد الانتظار للمتبرعين، تقليل وقت الانتظار للمتبرعين، بالإضافة إلى تغيير القفازات الطبية وتنظيف اليدين للعاملين بين متبرع لآخر.

وقال إن عدد المتبرعين بلغ أكثر من 30 متبرعًا وبفصائل مختلفة من الدم في اليوم الأول من الحملة، التي تشرف عليها صحة الباحة وتستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة.