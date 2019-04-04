بالصور.. برامج "تنمية الأفلاج" تستهوي 100 شاب بحي الفيصلية

مطالبات بافتتاح مركز دائم للأنشطة يحفظ أوقات الشباب

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، برامج متنوعة استهوت أكثر من مائة شاب بحي الفيصلية.

وكانت لجنة الأفلاج أطلقت مساء الأربعاء، برنامجًا متكاملًا بمدرسة متوسطة الفيصلية، أشرف على تنفيذه القائم بأعمال المرشد الطلابي بالمدرسة محمد بن سالم الهواملة، وعدد من معلمي المدرسة، وحضره قائد المدرسة مفلح العبود.

وشمل البرنامج مسابقات رياضية وثقافية ومباراة كرة قدم، جمعت بين طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كما شهد مشاركة بعض أولياء أمور أبنائهم الطلاب في بعض المسابقات.

وطالب عدد من الأهالي بحي الفيصلية، القائمين على لجنة تنمية الأفلاج، بافتتاح مركز دائم للأنشطة يحفظ أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.