جازان وعسير .. حالة ماطرة تتواصل للتاسعة مساءً

متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات "أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى، أصدرت "الأرصاد"، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وأشار التنبيه إلى أن هذه الأمطار تؤدي إلى تساقط البَرَد وجريان السيول في عددٍ من أودية المنطقة.