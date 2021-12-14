ولي العهد في مقدمة مستقبلي وفد عمان في مطار الرياض

لحضور القمة الخليجية بالرياض اليوم

وصل وفد سلطنة عُمان إلى الرياض برئاسة نائب رئيس الوزراء العماني، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور #القمة_الخليجية_في_الرياض.

وقد دار حديث أخوي بين ولي العهد ونائب رئيس الوزراء العماني.