الولايات المتحدة تسجّل 14,256 إصابة جديدة بكورونا و 231 وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد الوفيات 602,401 .
إجمالي الإصابات إلى 33,496,454 والوفيات 602,401 شخص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14,256 إصابة جديدة و 231 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,496,454 ، فيما بلغ عدد الوفيات 602,401 .