"الجبير" يبحث مع أعضاء البرلمان الهولندي دعم التعاون المشترك

خلال زيارته الرسمية لأمستردام

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة هولندا؛ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدّات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.