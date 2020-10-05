تعليم محافظة سراة عبيدة تحتفل باليوم العالمي للمعلم

"العلكمي" يشيد بالدعم اللامحدود من القيادة

احتفت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، ويحمل شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصوُّر المستقبل".

وشهدت جميع المدارس ومكتب التعليم بالفرشة، البرامج والأنشطة والفعاليات الاحتفالية، من خلال منصات الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لإدارة التعليم ومدارسها.

وقال مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، د.حسن العلكمي، إن الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات يأتي تقديراً لدورهم الريادي والحيوي في إنجاح العملية التربوية والتعليمية خصوصا في المرحلة الحالية التي فرضت علينا فيه جائحة كورنا، أن يكون التعليم عن بعد، عبر منصة "مدرستي".

وأضاف: أثبت المعلمون والمعلمات بقصص نجاحهم المستمرة التي نُشاهدها كل يوم، بأنهم قيادات متخصصة أوقات الأزمات ولذلك جاء هذا التكريم بيومهم العالمي تعزيزاً لمكانتهم.

ونوه "العلكمي" بالدعم الكبير اللامحدود من القيادة الرشيدة، لقطاع التعليم والذي يشكل المعلم جزاء هاما من منظومة اهتماماتها، لإيمانها التام بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول جيل المستقبل البشري ممثلة في الأبناء والبنات.

كما نوّه بما توليه وزارةُ التعليم للمعلم منَ جُلّ اهتمامها تأهيلاً وتدريباً وابتعاثاً وتطويراً، وتنافسيةً وتحفيزاً؛ إيماناً منها بالدور الكبير الذي يضطلع به المعلم إذ يُسهم في خلق المجتمع المعرفي للنهوض بالتنمية الوطنية المستدامة.