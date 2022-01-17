"الأرصاد": لا يُستبعد تساقط الثلوج على "جبل اللوز - علقان" بتبوك والحدود الشمالية والجوف

أمطار رعدية ورياح نشطة وتكوُّن الضباب على هذه المناطق والمرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز - علقان) وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على تلك المناطق، في حين يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ونصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ليلاً، وتخف سرعة الرياح تدريجياً نهاراً، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.