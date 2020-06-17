لجنة المنشطات : " الديكساميثازون " من العناصر المحظورة رياضياً

بعد إجازته لعلاج مرضى فايروس كورونا

قالت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الأربعاء، إن دواء الديكساميثازون الذي أجيز طبياً لعلاج مرضى فايروس كورونا يعتبر من العناصر المحظورة رياضياً داخل المنافسة من ضمن مجموعة الستيرويدات القشرية.

وأهابت اللجنة بكافة الرياضيين واللاعبين الذين لديهم حالات طبية تستدعي استخدام عنصر محظور أو طريقة محظورة الحصول على استثناء للاستخدام العلاجي TUE من اللجنة أو من الاتحاد الدولي للعبة.

وأوضحت أنه يتوجب على اللاعبين تقديم طلب الحصول على الاستثناء للاستخدام العلاجي فور معرفتهم بالحاجة لاستخدام عنصر أو طريقة محظورة كما يتوجب عليهم الحصول على هذا الاستثناء قبل مشاركتهم في أي منافسة، ويستثنى من ذلك الحالات الإسعافية.