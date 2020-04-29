"تعليم صبيا" يحقق 10 أوسمة عالمية في برنامج "جلوب البيئي"

ممثلاً في 6 مدارس متوسطة وثانوية للبنين والبنات بالمحافظة

حققت إدارة تعليم صبيا 10 أوسمة شرف عالمية في تقييم بيانات الربع الأول في برنامج جلوب البيئي لعام 2020م، حيث شملت البحوث مجالات: "الغلاف الجوي والجو المتقدم ودرجة حرارة ورطوبة التربة والمناخ والغطاء الأرضي وتوصيف التربة وعموم جلوب إضافة لثلاثة أوسمة في الهيدرولوجيا".

وبهذه المناسبة قدم مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي التهنئة للطلاب والطالبات المشاركين، مشيداً بالدور الفاعل والكبير لمعلميهم ومعلماتهم وللمدارس المشاركة والمتمثلة في متوسطة وثانوية المطعن للبنات والثانوية الثالثة للبنات ببيش والثانوية الأولى بصبيا للبنات ومتوسطة وثانوية فيفا للبنين.

يُذكر أن برنامج جلوب البيئي برنامج علمي بيئي يتعلم فيه الطلاب والطالبات أخذ بعض القياسات التي تخص جوانب البيئة مثل الماء والتربة والغطاء النباتي، حيث يتم جمع القياسات ورفعها عبر موقع جلوب العالمي، كما يهدف البرنامج لتدريب المعلمين والمعلمات ومنفذي البرنامج عبر حلقات علمية متخصصة، وتقديم الإرشادات والوسائل العلمية المساعدة، وتوفير الاتصال العلمي مع المعلمين والمعلمات والطلبة والعلماء في أنحاء العالم.