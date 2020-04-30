كوريا الجنوبية و"كورونا".. "الصفر" يتحقق لأول مرة

رصدت 4 حالات جديدة فقط وجميعها للقادمين من الخارج

لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس؛ وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير الماضي.

وفي المقابل أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رصد 4 حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10765 حالة.

ووفق "رويترز"، زاد عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 247، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.