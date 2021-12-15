طلاب "جامعة جازان" يُنهون مرحلة التسجيل الذاتي لمقررات الفصل الثاني

لتعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي والاستفادة بتوجيهات المرشد الأكاديمي

أنهت عمادة القبول والتسجيل والكليات بجامعة جازان مرحلة التسجيل الذاتي "المبكر" للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443هـ، والتي امتدت للفترة من 1 إلى 6 جمادى الأولى.

ويهدف التسجيل الذاتي المبكر إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وإتاحة الفرصة له للاستفادة من توجيهات المرشد الأكاديمي، وكذلك مساعدة المسجل على معرفة حالة الشُّعَب الدراسية ودراسة أوضاعها ومدى الحاجة لفتح الشعب أو إغلاقها وفقًا لتسجيل الطلاب.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن التسجيل الذاتي المبكر يعد الفترة الأساسية لتسجيل المقررات الدراسية، وتُظهر الإحصاءات أن نسبة الطلبة المسجلين خلال هذه المرحلة بلغت ٩٠٪، وستبدأ فترة الحذف والإضافة على الشعب المتاحة بعد إغلاق الفصل الدراسي في الفترة من 9 إلى 12 جمادى الثانية 1443هـ.

وشدد "فقيهي" على ضرورة الالتزام بمواعيد التسجيل المعلنة وعدم تأجيل التسجيل حتى بداية الفصل الدراسي حيث إنه لا يوجد تسجيل يدوي خارج الفترات المنصوص عليها في خطة التسجيل.

وتأتي خطة التسجيل لهذا العام لتعزيز الاستعدادات المبكرة لبداية الفصل الثاني من العام الجامعي ١٤٤٣هـ، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق ١٣ جمادى الثانية.