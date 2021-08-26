حالة أمطار رعدية على عسير.. والأرصاد ينبه: تتواصل حتى 9 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٩ مساءً.