بالفيديو.. هذا الجزء من الصابون هو قاتل كورونا

يمزقه في 20 ثانية

بينما يفتك فيروس كورونا بالإنسان، نراه ضعيفًا جدًّا أمام رغوة تخرج متقوقعة من الصابون كما زبد البحر، فتمزق بنية الفيروس وتدمره في حوالى 20 ثانية، فكيف تقوم رغوة الصابون بذلك؟

تجربة

وحسب فيديو نشره موقع "فوكس" الإخباري الأمريكي؛ نجد الجواب على هذا اللغز في تجربة سهلة ورخيصة، تطلب منك أن تسكب قليلًا من الزيت في وعاء فيه ماء، لترى أن الزيت لا يتحلل ولا يختلط بالماء؛ بل يستقر أسفل الماء منفصلًا عنه تمامًا.

ومن هذا نستنتج أن الماء لا يذيب الزيت الموضوع فيه، ولا يغسله أيضًا من أي مكان، كاليدين مثلًا، بل يمر فوقه ولا يجرف منه شيئًا.

أما اذا وضعت بعض الصابون في الماء المحتوي على الزيت، فستجد أن الزيت ذاب مغسولًا في الخليط.

تمزيق وقتل كورونا

كورونا فيروس مغلف بدهون وبروتينات، هي كالزيت تُمكّن الفيروس من الالتصاق بالأشياء، ومنها الأيدي، ولأن الماء لا يكفي وحده لإذابته عنها وغسله منها؛ لذلك كان الصابون هو الحل؛ حيث تقوم هذه الرغوة بتمزيق غلاف الدهون والبروتينات، وبعدها يصبح الفيروس ضعيفًا ويتم تفتيته إلى أشلاء، يغسلها الماء ويمضي بها إلى مثواها الأخير عبر أنابيب الصرف الصحي.

رغوة الصابون

إذن رغوة الصابون الفواحة بفقاعات تخرج معها ولا يعيرها أحد انتباهًا، وبالكاد لها وزن معلوم؛ هي أمضى سلاح لإبعاد كورونا عن 3 مناطق يمكنه التسلل منها إلى داخل جسم الإنسان، وهي الفم والأنف والعينين؛ حيث يخترق إحداها ويحولها إلى مصنع يتكاثر فيه بالملايين، وبعدها يتحرك سريعًا إلى الرئتين ليفتك بهما.