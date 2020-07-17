سلطنة عُمان تسجل 1619 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات 64.193.. وعدد المتعافين 41.450

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1619 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وثماني حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 64.193 إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 41.450 حالة.