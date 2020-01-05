مستشار "خامنئي": ردّنا سيكون عسكرياً.. لا بد أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية

قال عن تهديدات "ترامب" بضرب 52 هدفاً: سخيفة وغريبة.. لا يعرف القانون الدولي

قال حسن دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، إن رد بلاده على مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكرياً بالتأكيد، وإنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لـ"دهقان" مع فريدريك بلايتن من شبكة CNN الأمريكية من طهران، حيث قال: "دعني أقول لك أمراً واحداً، قيادتنا أعلنت رسمياً أننا لم نسعَ أبداً للحرب، ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأ الحرب، وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع قائلاً: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها، وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله عن تحديد 52 هدفاً في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال "دهقان" إنها "سخيفة وغريبة"، لافتاً إلى أن "ترامب" "لا يعرف القانون الدولي، ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".