القريات وتبوك والرياض تسجّل أدنى حرارة اليوم .. تعرَّف عليها

وفق ما ذكره المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

سجّلت مدينة القريات، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (3) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن تبوك سجّلت أيضاً (3) مئوية، وتلتها الرياض بتسجيلها (4) درجات مئوية اليوم.