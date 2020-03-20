إعلاميون في تصريحات لـ"سبق": كلمة خادم الحرمين بلسم الشفاء لجميع المصابين بـ"كورونا"

قالوا إنها تبعث الطمأنينة للمواطنين والمقيمين

أشاد عدد من الإعلاميين بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في الخطاب الملكي اليوم الذي وجهه للمواطنين والمقيمين بشأن تفشي وباء كورونا, موضحين في تصريحات خاصة لـ"سبق" أنها كلمة موجزة شاملة ركزت على الجوانب الإنسانية والصحية المعيشية، بعث من خلالها الأمان في النفوس وأنها بلسم الشفاء لجميع المصابين.

وفي البداية، أوضح الإعلامي محمود حميد، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- كلمة تاريخية من ملك حكيم, تضمنت جميع جوانب الحياة المعيشية والصحية والإنسانية؛ بدأت بالإيمان بالله, والتوكل عليه, والثقة به, ثم الالتزام بقرارات الدولة, ثم الدعاء بأن يحفظ الله البلاد والعباد والإنسانية جمعاء.

وقال الإعلامي بـ"قناة سعودي 24"، محمد التميمي، إن الكلمة جسدت حرص القيادة في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، لافتاً إلى أنها تضمنت رسائل سامية لبث الطمأنينة، والحث على التكاتف والتعاون، ومواصلة العمل بإيجابية، وتعزيز الوعي لدى المجتمع في مواجهة التحديات بإيمان عميق.

من جانبه، وصف الإعلامي عبدالله الغدير، كلمة خادم الحرمين الشريفين بأنها بلسم الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا بما تحمله من تأكيد سلامة المواطن والمقيم، مضيفاً أن الدولة ستوفر جميع الرعاية الصحية لهم خلال فترة العلاج في جميع مستشفيات المملكة, داعياً الله أن يحفظ بلادنا وكافة بلدان العالم من كل مكروه إنه سميع مجيب.

وبدوره، قال الكاتب الصحفي بعكاظ عبدالله الداني، إن كلمة الملك سلمان –أيده الله- حملت في طياتها الطمأنينة والحرص على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة, إلى جانب تجديد الثقة بأبناء المملكة العاملين في قطاعات الدولة في مقدمتها وزارة الصحة, سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل مكروه.