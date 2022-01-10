انهيار جزءٍ من سور الصين العظيم بمقاطعة تشينغهاي بسبب الزلزال الأخير

السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار وبدأت أعمال الترميم

ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن جزءًا صغيرًا من سور الصين العظيم، انهار بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي يوم السبت، وفقًا لروسيا اليوم.



وتفصيلاً، انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي.

ونظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقًا لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC)، واكتشفت موقع الانهيار.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.

