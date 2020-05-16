صحة لبنان تعلن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 902.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 26 حالة.
وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد ارتفاع إلى 247 حالة.فيروس كورونا الجديد
قالت: خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 902 حالة
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 902.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 26 حالة.
وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد ارتفاع إلى 247 حالة.