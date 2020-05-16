صحة لبنان تعلن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا

قالت: خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 902 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 902.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 26 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد ارتفاع إلى 247 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 07:31 PM

قالت: خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات 902 حالة

صحة لبنان تعلن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 902.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 26 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد ارتفاع إلى 247 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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