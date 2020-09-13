"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتي القنفذة والليث

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وتستمر حتى 6 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 10:28 AM

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وتستمر حتى 6 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتي القنفذة والليث

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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