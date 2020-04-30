فيصل بن فرحان بحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الأذربيجاني

استعرضا جهود البلدين في التصدّي لفيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد إلمار محمدياروف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض جهود البلدين في التصدي لفيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 08:08 PM

استعرضا جهود البلدين في التصدّي لفيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته

فيصل بن فرحان بحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الأذربيجاني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد إلمار محمدياروف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض جهود البلدين في التصدي لفيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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