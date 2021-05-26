نائب وزير الدفاع يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن التوصل لحل سياسي شامل للأزمة

أكد حرص المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار

الْتقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه غريفيث، حرص المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإيقاف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن؛ فيما نوه المبعوث الأممي الخاص باليمن بالدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في إطار سعيها لإنهاء الأزمة من خلال مبادرتها الشاملة التي تحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.