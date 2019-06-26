"الحجيري" رئيسًا للقسم الاقتصادي في جريدة "اليوم"

بناء على ترشيح رئيس تحرير جريدة اليوم عمر الشدي، فقد كلف الزميل يحيى بن عبدالعزيز الحجيري رئيساً للقسم الاقتصادي، بالإضافة إلى منصبه الحالي مدير التحرير بمكتب جدة.

و"الحجيري" خبرة طويلة في الإعلام والعلاقات العامة؛ حيث عمل لمدة 12 عاماً في القطاع الحكومي والخاص، وتدرّج خلالها مراسلًا ومحلًا تلفزيونيًّا في عدة قنوات محلية وعربية، ومراسلًا لوكالات عالمية.

كما عمل الزميل الحجيري نائبًا للمتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومسؤول التحرير بالمركز الإعلامي، ومنسقًا للاجتماعات المحلية والدولية التي تستضيفها المملكة، وشارك في تمثيل وفد المملكة بعدة اجتماعات إقليمية ودولية.

وتدرّج الزميل الحجيري محرراً متعاوناً مع جريدة الاقتصادية، ثم محرراً اقتصاديّاً متعاوناً في جريدة اليوم، ثم مسؤول تحرير، ثم مدير تحرير لمكتب جدة، ورئيساً للقسم الاقتصادي.