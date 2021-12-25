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طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من "معسكر التشريفات"

"التحالف": ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة لتهديدات الميليشيا الحوثية.



وطلبت قيادة التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء، فيما أكدت أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.