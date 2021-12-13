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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

"الأرصاد" ينبه الشرقية : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.