غزة .. إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع

أُصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جموع الفلسطينيين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة عن إصابة 40 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440 08:45 PM

خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع

غزة .. إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

غزة

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أُصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جموع الفلسطينيين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة عن إصابة 40 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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